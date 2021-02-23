Kaçak avlananlara 13 bin lira ceza kesildi

Aydın'da kara avcılığına muhalefetleri tespit edilen 7 kişiye toplam 13 bin 874 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü personelinin denetimlerinde 42 avcı kontrol edildi. 4915 sayılı kara avcılığına muhalefetleri tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Avcılara 9 bin 265 lira idari para cezası ile yaban hayatında meydana gelen tahribat nedeniyle 4 bin 609 lira tazminat cezası kesildi. Avcılar tarafından canlı mühre olarak kullanıldığı tespit edilen 4 adet kınalı keklik doğaya salındı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI