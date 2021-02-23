Kiraz’ın açık pazarı geçici olarak kapatıldı

İzmir’in Kiraz ilçesinde çarşamba günleri kurulan açık sebze ve meyve pazarı, korona tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Pazarın, Kiraz İlçe Hıfzı Sıhha Kurulu kararı ile önlem açısından kapatıldığı bildirildi.

Kiraz İlçe Hıfzı Sıhha Kurulu kararı ile Kiraz ilçesinde çarşamba günleri kurulan açık sebze ve meyve pazarı, korona tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Öte yandan, pazaryerinin artık ihtiyaca cevap vermediği gerekçesi ile yeni çok amaçlı pazaryerinin de temeli geçtiğimiz gün atıldı. Kiraz Belediyesi tarafından 5 bin metrekarelik alana yaptırılacak pazaryerinin üstünün çelik konstrüksiyon olacağı belirtildi.



Temel atma törenine Kiraz Kaymakamı Batuhan Sarıoğlu ile Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da katıldı. Özçınar, "İlçemize çok amaçlı bir pazaryeri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 5 bin metrekarelik kapalı alan ve içerisinde WC, bebek emzirme odası ve bekleme alanı olacağını belirtmek istiyorum. Küçük Menderes Havzasının ilk büyük kapalı pazar alanı esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. Proje kapsamında Veterinerlik Fakültesi önündeki meydanda kurulan pazaryeri, Kiraz Çayı'nın doğu kısmına alınacak. Ödemiş Gıda Maddeli Odası Başkanı Hülya Çavuş da yeni pazaryerinin ihtiyaç olduğunu belirterek bir an önce bitirilmesini arzuladıklarını söyledi. Çavuş, "Fakat pazarcı esnafımızın bazı çekinceleri var. Yeni yerlerin nasıl dağıtılacağı henüz bilinmiyor. Pazarcı arkadaşlarımızın bu konuda rahatlatılması gerekir" diye konuştu.