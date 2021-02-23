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Haberler İzmir Sakatlanan yarış atına Çeşme’de plaj engeli

Sakatlanan yarış atına ’de plaj engeli

Son yarışında sakatlandığı için deniz suyuna ihtiyacı olan yarış atı , seyisleri tarafından Ilıca Plajı’na getirildi ancak zabıta ekipleri yarış atının plaja girmesinin yasak olduğunu söyleyerek müsaade etmedi.

Sakatlanan yarış atına Çeşme’de plaj engeli
İHA

23.02.2021, 11:29

Çeşme Ilıca Plajı, dün ilginç bir olaya sahne oldu. Black Mert isimli yarış atı, en son 28 Ocak'ta Şanlıurfa'da koştuğu yarış sonrasında sakatlandı ve tedavi için deniz suyuna ihtiyacı olduğu belirtildi. Yarış atı bu nedenle seyisleri tarafından Çeşme Ilıca Plajı'na getirildi. Black Mert isimli yarış atının plaja girdiğini gören Çeşme Belediyesi zabıta ekipleri soluğu atın yanında alarak plaja atın girmesinin yasak olduğunu söyledi. Ekipler, atın plaja girmesini engellemeye çalışırken, seyis ve at sahibi de direnç göstermek için çabaladı. Çeşme Belediyesi zabıta ekipleri, uğraşlara rağmen Black Mert isimli yarış atının denize girmesine müsaade etmedi.
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