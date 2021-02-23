Sakatlanan yarış atına Çeşme’de plaj engeli

Son yarışında sakatlandığı için deniz suyuna ihtiyacı olan yarış atı Black Mert, seyisleri tarafından Çeşme Ilıca Plajı’na getirildi ancak Çeşme Belediyesi zabıta ekipleri yarış atının plaja girmesinin yasak olduğunu söyleyerek müsaade etmedi.

Çeşme Ilıca Plajı, dün ilginç bir olaya sahne oldu. Black Mert isimli yarış atı, en son 28 Ocak'ta Şanlıurfa'da koştuğu yarış sonrasında sakatlandı ve tedavi için deniz suyuna ihtiyacı olduğu belirtildi. Yarış atı bu nedenle seyisleri tarafından Çeşme Ilıca Plajı'na getirildi. Black Mert isimli yarış atının plaja girdiğini gören Çeşme Belediyesi zabıta ekipleri soluğu atın yanında alarak plaja atın girmesinin yasak olduğunu söyledi. Ekipler, atın plaja girmesini engellemeye çalışırken, seyis ve at sahibi de direnç göstermek için çabaladı. Çeşme Belediyesi zabıta ekipleri, uğraşlara rağmen Black Mert isimli yarış atının denize girmesine müsaade etmedi.