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Haberler İzmir Tamir için çıktığı çatıdan düşerek öldü

Tamir için çıktığı çatıdan düşerek öldü

'in ilçesinde, Reşat Yörük isimli 71 yaşındaki çiftçi bozulan güneş enerjisi sistemini tamir etmek isterken çatıdan düşüp hayatını kaybetti.

Tamir için çıktığı çatıdan düşerek öldü

23.2.2021

Olay, Yörük'ün yaşadığı Kırtepe köyünde meydana geldi. Geçimini hayvancılık yaparak sürdüren yaşlı adam, sızdıran güneş enerjisi sistemini tamir etmek için evinin çatısına çıktı. Çatının zamanla çürüyen plastik kısmının kırılmasıyla ayağı kayan Yörük yaklaşık 5 metrelik çatıdan zemine çakıldı. Ağır yaralanan talihsiz çiftçi, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

NADİR UYSAL

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