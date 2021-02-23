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Haberler İzmir Tarih düşmanları Paşa Çeşmesi’ni kırdı

Tarih düşmanları Paşa Çeşmesi’ni kırdı

Tarih düşmanları Paşa Çeşmesi’ni kırdı

23.2.2021

İZMİR Tire'de, kendini bilmez magandalar, tarihi 'Paşa Çeşmesi'ni hedef aldı.

Önce yıllardır akan suyu kesilen, ardından sprey boyalarla kirletilen 94 yıllık çeşmenin, bu kez de mermerleri tarih düşmanları tarafından bir gece yarısı taşlarla kırılarak parçalandı. Günün aydınlanmasıyla ortaya çıkan manzara karşısında şaşkına dönen Güme sakinleri, çeşmenin tahrip edildiğini yetkililere bildirirken, "Benzer saldırıların önüne geçilmesi için güvenlik kamerası takılsın" dediler.

■ NADİR UYSAL

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