TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "İZMİR son aylarda önemli üzüntüler yaşadı. Zor günde de İzmir'in yanında yine siz vardınız Sayın Cumhurbaşkanım. 3 ay geçti depremden. Bugün sayın Cumhur-başkanımızın katılımı ile yuvala-rını kaybedenlerin konutlarının temelini atıyoruz. Yaralar sarılır. Giden evler geri gelir ama yok olan canlar geri gelmez. Depremde hayatını kaybeden bütün hemşeh-rilerimize Allah'tan rahmet, yakın-larına sabır diliyorum. Geçtiğimiz hafta bir kez daha terörle kol kola yürüyenlerin marifetleri, foyaları ortaya çıktı. Alçaklara hak ettiği dersi vereceğiz" diye konuştu.