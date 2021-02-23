TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "İZMİR son aylarda önemli üzüntüler yaşadı. Zor günde de İzmir'in yanında yine siz vardınız Sayın Cumhurbaşkanım. 3 ay geçti depremden. Bugün sayın Cumhur-başkanımızın katılımı ile yuvala-rını kaybedenlerin konutlarının temelini atıyoruz. Yaralar sarılır. Giden evler geri gelir ama yok olan canlar geri gelmez. Depremde hayatını kaybeden bütün hemşeh-rilerimize Allah'tan rahmet, yakın-larına sabır diliyorum. Geçtiğimiz hafta bir kez daha terörle kol kola yürüyenlerin marifetleri, foyaları ortaya çıktı. Alçaklara hak ettiği dersi vereceğiz" diye konuştu.
‘Yok olan canlar geri gelmez’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.