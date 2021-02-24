Arkas zor virajda

VOLEYBOLDA AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta erteleme maçında Arkas Spor bugün Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Bursa'da karşı karşıya gelecek. TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki Bursa Büyükşehir Belediyespor- Arkas Spor mücadelesi yarın saat 15.00'te başlayacak.

Ligde son 2 karşlaşması öncesinde sıralamada 62 puan ve averajla 5. sırada bulunan Arkas, zorlu maçı kazanarak Final Four şansını sürdürmek istiyor. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa'dan galibiyetle dönerek normal sezonda son haftaya daha da moralli girmek istediklerini belirtti. Özden, "Altekma galibiyetini Bursa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.