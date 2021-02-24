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Haberler İzmir İzmir'de bakım merkezinde zihinsel engelli kişiyi darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı

'de bakım merkezinde kişiyi darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı

'de korkunç olay. Özel bir engelli bakım merkezinde kişiyi darbeden 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'de bakım merkezinde zihinsel engelli kişiyi darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı
AA

24.02.2021, 15:18

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'deki özel bir engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldığı ve olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu açıklamasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cep telefonu görüntüleri incelemeye alındı.

Geçen yıl kaydedildiği belirlenen görüntülerde zihinsel engelli kişiyi darbeden, yere yatırıp tokat atan ve terlikle vuran, su ve yemek vermemekle tehdit ederek şiddet uyguladığı saptanan biri kadın 3 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Görüntülerin çekildiği sırada görev yaptıkları ancak şu anda aynı merkezde çalışmadıkları belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İzmir'deki özel bir engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerinin basında yer almasına ilişkin inceleme başlatıldığı ve olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmişti.

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