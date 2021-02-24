  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de bir grup, basın açıklaması yaparak HDP'nin kapatılmasını istedi

'de bir grup, basın açıklaması yaparak HDP'nin kapatılmasını istedi

'de, üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın açıklamasıyla HDP'nin kapatılmasını talep etti.

İzmir'de bir grup, basın açıklaması yaparak HDP'nin kapatılmasını istedi
AA

24.02.2021, 14:19 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021, 14:19

İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Terör partisi HDP kapatılsın" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Işıl Çetin, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilenleri andı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstün başarısıyla terör örgütünün kazınması sürecine girildiğini aktaran Çetin şunları kaydetti:

"PKK'nın temizlenmesi ancak tüm alanlarda mücadele edilerek mümkün olacaktır. Türk Ordusu'nun PKK'yı ezmesi, PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması ile desteklenmelidir. Başta eş başkanları olmak üzere binlerce HDP'li merkez yöneticisi, milletvekilleri, il, ilçe ve diğer organ yöneticileri bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak, üye olmak ya da terör faaliyetlerini övmekten, terör örgütü militanlarının cenazelerine katılmaktan dolayı hüküm giymiş ve bu hükümler kesinleşmiştir."

Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını da ifade eden Çetin "Onların mücadelesine selamlarımızı iletip yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de bir grup, basın açıklaması yaparak HDP'nin kapatılmasını istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.