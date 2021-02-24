İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı! Sağanak yağmur, kar yağışı, çığ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
ÇIĞ UYARISI
Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, yarın parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 2°C, 15°C
Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu
İSTANBUL 2°C, 9°C
Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 3°C, 13°C
Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu
KOCAELİ 2°C, 11°C
Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 13°C
Az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 20°C
Az bulutlu
İZMİR 6°C, 18°C
Az bulutlu
MANİSA 3°C, 18°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 2°C, 22°C
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 23°C
Az bulutlu
HATAY 5°C, 19°C
Az bulutlu
ISPARTA 3°C, 16°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -1°C, 13°C
Az bulutlu
ÇANKIRI -4°C, 10°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 12°C
Az bulutlu
KONYA -1°C, 14°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu yarın parçalı yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -4°C, 8°C
Az bulutlu yarın parçalı bulutlu
DÜZCE -1°C, 13°C
Az bulutlu yarın parçalı bulutlu
KASTAMONU -6°C, 10°C
Az bulutlu yarın parçalı ve çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK 3°C, 10°C
Az bulutlu yarın parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -1°C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
RİZE 6°C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 4°C, 8°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
TRABZON 6°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZİNCAN -3°C, 7°C
Az bulutlu
ERZURUM -8°C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS -7°C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN -8°C, 3°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 15°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 16°C
Az bulutlu
SİİRT 0°C, 13°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 17°C
Az bulutlu
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı! Sağanak yağmur, kar yağışı, çığ... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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