Taksi şoförünü gasp edip kaçtı

İZMİR'İN Konak ilçesinde taksi sürücüsü, kendisini bıçakla tehdit eden kişinin paralarını çaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Olay, önceki gece Küçükada Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat S, Mehmet Can T'nin (53) taksisine müşteri olarak bindi.

Küçükada Mahallesi'ne gideceğini söyleyen Serhat S, kısa süre sonra üzerindeki bıçağı çıkarıp, Mehmet Can T'ye dayadı. Ardından da cep telefonu ile yaklaşık 2 bin lirayı aldı. Hızla taksiden inen Serhat S. kaçmaya başlarken, Mehmet Can T. aracıyla gaspçıyı takip etmek istedi. Ancak Serhat S, ara sokaklara girerek, kayıplara karıştı. Mehmet Can T. de polisi aradı. Çok sayıda suçtan sabıkası bulunan Serhat S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.