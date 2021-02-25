Bergama dünyaya yeniden tanıtılacak

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bakırçay Havzası turunun ikinci gününde Bergama'da basın toplantısı düzenledi. İlçenin turizmde hak ettiği yere gelmesi için bir dizi çalışma yaptıklarını açıklayan Soyer, Bergama'yı Türkiye ve dünya ölçeğinde tanıtacak etkinliklere bahar aylarından itibaren başlıyoruz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1800'lü yıllarda parçaları Almanya'ya kaçırılan Zeus Sunağı'nın anavatanı Bergama'ya getirilmesi için yol haritasının belirleneceği bir toplantı düzenleyecek. Bergama Kültür Merkezi'nde bugün saat 14.00'te düzenlenecek toplantıda açılış konuşmalarını Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yapacak. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Zeus Sunağı'nın anavatanı Bergama'ya geri getirilmesi için çalışmaların başlatılmasına 12 Ağustos 2020 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar vermişti. Bergama Antik Kenti 2014'te UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girerek dünyanın 999'uncu kültür mirası olmuştu.