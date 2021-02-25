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İzmir merkezli 47 ilde 135 FETÖ’cü gözaltında

İzmir merkezli 47 ilde 135 FETÖ’cü gözaltında

25.2.2021

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 103'ü muvazzaf 148 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı. İzmir merkezli 47 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 135 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama verilen 148 şüphelinin 12'sinin Kara Kuvvetleri, 47'sinin Hava Kuvvetleri, 18'inin Deniz Kuvvetleri, 38'inin Jandarma, 19'unun Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup olduğu, 14'ünün darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi. Şüpheliler arasında 1 albay, 3 binbaşı, 8 yüzbaşı, 31 üsteğmen, 66 astsubay, 25 uzman çavuş bulunduğu belirtildi.

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