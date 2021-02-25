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Haberler İzmir İzmir'de FETÖ'den 15 şüpheli adliyede

'de 'den 15 şüpheli adliyede

Son dakika... operasyonunda flaş gelişme. 'de, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'de FETÖ'den 15 şüpheli adliyede
İHA

25.02.2021, 13:42

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK içindeki yapılanmasına yönelik çalışma yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan jandarma ekipleri, dün düzenlenen operasyonda 28 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i, bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 13 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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