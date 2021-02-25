İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK içindeki yapılanmasına yönelik çalışma yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan jandarma ekipleri, dün düzenlenen operasyonda 28 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i, bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 13 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.İzmir merkezli 47 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 148 gözaltı kararı
İzmir'de FETÖ'den 15 şüpheli adliyede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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