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Haberler İzmir İzmir’de ‘HDP kapatılsın’ eylemi

’de ‘HDP kapatılsın’ eylemi

İzmir’de ‘HDP kapatılsın’ eylemi

25.2.2021

İzmir'de, Vatan Partisi üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın açıklamasıyla HDP'nin kapatılmasını talep etti. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Terör partisi HDP kapatılsın" yazılı pankart açtı. Grup adına açıklama yapan Işıl Çetin, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilenleri andı.

'BÖYLE MÜMKÜN OLUR'
ÇETİN, "PKK'nın temizlenmesi ancak tüm alanlarda mücadele ile mümkün olacak. Türk Ordusu'nun PKK'yı ezmesi, PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması ile desteklenmelidir. Çünkü başta eş başkanlar olmak üzere binlerce HDP'li yönetici bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak, terörist cenazelerine katılmaktan hüküm giymiştir" dedi.

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