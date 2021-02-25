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Haberler İzmir Meral Şen'in ölümünde flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi

'in ölümünde flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi

'in ilçesinde tartıştığı kadını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı. Erkan Ş, suçunu itiraf etti ve olay günü ile konuşmak istediği sırada tartıştıklarını, sinirlerine hakim olamayıp bıçakladıktan sonra korkup kaçtığını söyledi.

Meral Şen'in ölümünde flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi
AA

25.02.2021, 16:10 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021, 16:50

Meral Şen'i (40) bıçakla öldürdükten sonra yakalanan şüpheli Erkan Ş'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Erkan Ş'nin, olay günü Meral Şen ile konuşmak istediği sırada tartıştıklarını, sinirlerine hakim olamayıp bıçakladıktan sonra korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.

Kemalpaşa'da 19 Şubat'ta sokakta tartıştığı E.Ş. tarafından bıçaklanan evli ve 2 çocuk annesi Meral Şen, ağır yaralanmış, ilk müdahalesi ambulans ekiplerince yapıldığı sırada, "Yardım edin, ölmek istemiyorum." diyerek yardım istemiş ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olay yerinden kaçan zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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