Haberler İzmir Meral Şen'in ölümünde flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi

Meral Şen'in ölümünde flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tartıştığı kadını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı. Erkan Ş, suçunu itiraf etti ve olay günü Meral Şen ile konuşmak istediği sırada tartıştıklarını, sinirlerine hakim olamayıp bıçakladıktan sonra korkup kaçtığını söyledi.

AA 25.02.2021, 16:10 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021, 16:50