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Haberler İzmir Bir gülüş yok oldu

Bir gülüş yok oldu

’de tarafından boğularak öldürülen ve cesedi battaniyeye sarılarak ormana atılan Kınacı’dan geriye, İzmirli sanatçı ile dans ettiği görüntüler kaldı.

Bir gülüş yok oldu

26.2.2021

İzmir'in Menderes ilçesinde yeni tanıştığı Taylan Özgür İmal tarafından öldürüldükten sonra cesedi ormanlık alan atılan Ayşe Nazlı Kınacı'nın (20) yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kınacı'nın 2019 yılında, İzmirli sanatçı Mikrop Hikmet lakaplı Hikmet Durmuş ile bir mekanda neşe ile dans ettiği görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti. 2 yıl önce Ayşe Nazlı Kınacı henüz 18 yaşındayken dans ettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Mikrop Hikmet, üzüntüsünü açıklamaya yansıttı. Sosyal medyada açıklama yapan Mikrop Hikmet, "İlk defa o gün tanışmıştık... O zaman Ayşe Nazlı 18 yaşındaydı... Katledildi ve yaşı 20.. Gencecik kız ... O günü dün gibi hatırlıyorum gencecik kızımızı.. Ailesine başsağlığı diliyorum kızımıza rahmet diliyorum" diye konuştu. Öte yandan genç kızın, öldürülmeden önce arkadaşı Özlem Ö'ye, "Beni al, korkuyorum" yazılı mesajlar, bulunduğu yerin konum bilgileri ile fotoğraflar gönderdiği ortaya çıktı. Baba Altan Kınacı, "Özlem bu mesajları bize hemen atsaydı kızımı canlı bulabilirdik" dedi.



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