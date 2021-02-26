Boşanmada İzmir ikinci sırada

Türkiye'nin evlenme ve boşanma istatistiklerine göre karantina döneminde düğünlerin ertelenmesi, adli tatilin de etkisiyle evlenen de boşanan da azaldı. Pandemi döneminde evlenen çift sayısı yüzde 10.1, boşanan çift sayısı da yüzde 13.8 oldu. Boşanmaların yüzde 35.3'ünün evliliğin ilk beş yılında gerçekleştiği görüldü. Evlenme hızında Adıyaman, Şanlıurfa önde. Boşanmada Antalya, İzmir öne çıkarken, yabancı damatta Alman damatlar başı çekti. Kaba boşanma hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 2.47 ile Antalya oldu. Bu ili binde 2.45 ile İzmir, binde 2.40 ile Muğla izledi.

HAZAL ATEŞ (ANKARA)