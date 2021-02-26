Çiğli Belediyesi önünde iş eylemi

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde, CHP üyesi olmalarına ve uzun süre partiye emek vermelerine rağmen söz verilen işlere giremediklerini öne süren grup, belediye binası önünde oturma eylemi yaptı. Pandemi döneminde canlarını hiçe sayarak çalışıp, maske ve siperlik yaptıklarını, ihtiyacı olan kişilere erzak dağıttıklarını belirten grup, Çiğli Belediyesi yönetimindeki bazı kişilerin kendilerine verdikleri sözleri yerine getirmediklerini ileri sürdü. Ellerinde, 'Hak, hukuk, adalet anlayışınız bu mu', 'Sayın Genel Başkanım, biz Çiğli'ye sahip çıktık, Çiğli bize sahip çıkmadı' gibi pankartlar taşıyan grup, eylemlerini olumlu sonuç alıncaya kadar sürdüreceklerini söyledi.