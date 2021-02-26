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Haberler İzmir İKÇÜ’den ‘nepotizm’ iddialarına cevap

İKÇÜ’den ‘nepotizm’ iddialarına cevap

İKÇÜ’den ‘nepotizm’ iddialarına cevap

26.2.2021

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi'nden bazı basın kuruluşlarında üniversite ile ilgili yapılan haberlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Üniversiteye akademik ve idari personel alımlarının yürürlükteki mevzuat çerçevesinde liyakat esasına göre yapıldığı ve etik ilkelere aykırı bir durumun söz konusu bulunmadığı bildirilen açıklamada, "Tüm çalışanların sadece yüzde 1,6'sında akrabalık bağının tespit edilmiş olmasını nepotizm bağlamında değerlendirmek, en basit tabirle kötü niyetli bir yaklaşımın tezahürüdür" ifadeleri kullanıldı.

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