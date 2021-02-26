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açıklarında deprem!

Son dakika... 'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre Ege Denizi'nde deprem yaşandı. 'de 'ın 19 kilometre açığında 3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Sisam Adası olarak açıklandı.

İzmir açıklarında deprem!

26.02.2021, 16:12 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021, 16:16

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; İzmir'de Seferihisar'ın 19 kilometre açığında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 15:42'de Seferihisar açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklarken depremin merkez üssü olarak Sisam Adası gösterdi.

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