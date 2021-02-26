İzmir açıklarında deprem!

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; İzmir'de Seferihisar'ın 19 kilometre açığında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre saat 15:42'de Seferihisar açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklarken depremin merkez üssü olarak Sisam Adası gösterdi.
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