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Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! İZBAN treninin önüne atladı! Tren seferleri aksadı

'de korkunç olay! treninin önüne atladı! Tren seferleri aksadı

Son dakika... 'in ilçesindeki Şirinyer durağında, trenin önüne atlayan (26) ağır yaralandı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, tren seferlerinde aksama meydana geldi.

İzmir'de korkunç olay! İZBAN treninin önüne atladı! Tren seferleri aksadı
DHA

26.02.2021, 13:33 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021, 13:43

Şirinyer İZBAN durağında saat 11.00'de yaşanan olayda, Şehriban Çelik, Cumaovası yönüne giden treninin önüne atladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Çağrı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede ağır yaralı olduğu belirlenen genç kadın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tren seferlerinde aksamalara neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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