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Haberler İzmir Yolun karşısına geçmek isterken iki otomobilin çarptığı genç kız öldü

Yolun karşısına geçmek isterken iki otomobilin çarptığı öldü

'in ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobilin çarptığı, başka bir otomobilin de sürüklediği Kübra Karabaş (19), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isterken iki otomobilin çarptığı genç kız öldü
DHA

26.02.2021, 23:40

Kaza, saat 20.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Sadık Bey tramvay durağı yönünde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen Kübra Karabaş'a, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halinde olan Ö.A.'nın kullandığı 35 ACC 312 plakalı otomobil çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç kız, bu kez de C.Y. yönetimindeki 34 RG 3439 plakalı otomobilin altına kalarak metrelerce sürüklendi. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karabaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kızın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüleri polis ekiplerince gözaltına alındı.

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