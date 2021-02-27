Çeşme’de yanan orman alanına 5 bin sakız fidanı

GEÇTİĞİMİZ Ağustos ayında İzmir'in Çeşme İlçesi Ildır mevkiinde gece saatlerinde çıkan orman yangını şiddetli rüzgârın etkisiyle büyümüş, günün ilk ışıklarıyla yangın kontrol altına alınmıştı. Bin 400 hektar orman alanının zarar gördüğü yangının üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ağaçlandırma çalışmalarında bölgeye 5 bin sakız fidanı dikildi.

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