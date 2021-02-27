Devletle inatlaşmada sakınca görmedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li Başkan Tunç Soyer'in "CHP ve HDP ittifakı" çerçevesinde başlattığı HDP'li kadrolaşmanın ardından İzmir Valiliği'nin güvenlik soruşturması çerçevesinde iş akitlerine son verilen 16 kişi ile ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. İngiliz gazetesi İndependent Türkçe, Soyer'in güvenlik soruşturması nedeniyle işten çıkarılan 16 işçiden 9'unu geri aldığını duyurdu. Independent Türkçe'nin internet sitesinde dün yayınladığı haberde, "Belediye Başkanı Tunç Soyer'in işçi avukatlarıyla yaptığı görüşme sonucunda 16 işçiden 9'u işine geri döndü. Kalan işçilerin ise gelecek hafta işbaşı yapacağı öğrenildi" ifadesini kullandı. Haber İzmir'de şok etkisi yaratırken, "Soyer, devletle inatlaşmaya mı çalışıyor?" sorusu gündeme geldi.



'SOYER DEVREYE GİRDİ'

Independent Türkçe haberinde, şu ifadeler kullanıldı: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek işten atılan 16 kişiden 9'u, Belediye Başkanı Tunç Soyer'in devreye girmesinin ardından işe alındı. 7 kişinin ise gelecek hafta işbaşı yapması bekleniyor. Belediyede işe başladıktan sonra İzmir Valiliği'nden belediyeye gönderilen bilgi notunun ardından güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek işten atılan işçiler, eyleme başladı. İşçilerin avukatlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'le yaptığı görüşmeler sonuç verdi ve 16 işçiden 9'una işbaşı yaptırıldı. Edinilen bilgilere göre 7 işçi de gelecek hafta işine geri dönecek. Öte yandan, Danıştay 12. İdare Dairesi'nin emsal niteliğindeki kararına göre, artık belediye işçileri için güvenlik soruşturması yapılamayacak" denildi. Yapılan soruşturmada işçilerin PKK ve diğer terör örgütleri ile bağlantıları tespit edilmişti.

Güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek işten atılan işçiler, o günden bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapıyordu



BÜYÜKŞEHİR'DEN CEVAP YOK

Haber İzmir'de büyük yankı uyandırdı. Büyükşehir Basın Müşavirliği yetkilileri konuyla ilgili soruları cevaplamazken, bir yalanlamanın da yayınlanmamış olması dikkat çekti.



İşçilerin geri alındığı haberi, İngiliz Independent gazetesinin Türkçe internet sitesinde yayınlandı. Site, 7 işçinin de önümüzdeki hafta iş başı yapacağını iddia etti.



VALİLİK 'DUR' DEMİŞTİ

İZMİR'DE CHP ve HDP ittifakının Büyükşehir Belediyesi'ndeki yapılanmasına darbe gelmişti. Yerel seçimlerin ardından HDP kökenli isimlerin belediyede istihdamı gündeme gelirken, Ekim ayında önemli bir gelişme yaşanmıştı.



BELEDİYEDE daha önce iş başı yaptırılan İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde toplam 16 kişinin, yapılan güvenlik soruşturmalarının olumsuz çıkmasının ardından belediye ile ilişiği kesilmişti. PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD kontrolündeki Kuzey Suriye'ye 2016'da yardım gerekçesiyle giden heyette yer alan ve PYD eş Başkanı Enver Müslim'le aynı karede fotoğrafları ortaya çıkan İnsan Hakları Derneği (İHD) Ege Temsilcisi ve HDP milletvekili adayı Mehmet Aker de belediye ile ilişiği kesilenlerden biri olmuştu. İşten çıkarılanlar o tarihten bu yana HDP'nin de desteğiyle eylemlerini sürdürüyordu.

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