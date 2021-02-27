Evini sahte alkol imalathanesine çeviren kişi yakalandı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Anafartalar Mahallesi'nde bulunan bir evde sahte içki üretildiğine dair aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda, sahte alkol üretmekte kullanılan çok sayıda üretim malzemesi ve sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili H.G. isimli bir kişi ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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