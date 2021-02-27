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Haberler İzmir FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 36 şüpheli tutuklandı

'nün yapılanmasına yönelik merkezli operasyonda 36 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütünün () Türk Silahlı Kuvvetleri () yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı tutuklandı. Şüphelilerden 71'i adli kontrol şartıyla, 16'sı etkin pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 36 şüpheli tutuklandı
AA

27.02.2021, 13:41 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021, 13:41

İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 47 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ'nün sözde "mahrem imamları" ile irtibatı tespit edilerek gözaltına alınan 123 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklandı. 16 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 71 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

OPERASYON
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 24 Şubat'ta 103'ü muvazzaf 148 şüpheli için gözaltı kararı verilmiş, İzmir ve 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalanmıştı.

Hakkında yakalama verilen 148 şüphelinin 12'sinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 47'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 18'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 38'inin Jandarma Genel Komutanlığı, 19'unun Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup olduğu, 14'ünün darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu belirlenmişti.

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