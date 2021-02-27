İZMİR Konak'ta hurdacılık yapan Ali İhsan Y. (19) ile Hüseyin E. (34) arasında bölge paylaşımı yüzünden kavga çıktı. Hüseyin E'yi göğsünden bıçaklayan Ali İhsan Y, kaçarken bekçi tarafından yakalandı. Hüseyin E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Hurdacılar arasında bölge paylaşımı kavgası çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.