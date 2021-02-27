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Haberler İzmir Hurdacılar arasında bölge paylaşımı kavgası çıktı!

arasında bölge paylaşımı kavgası çıktı!

Hurdacılar arasında bölge paylaşımı kavgası çıktı!

27.2.2021

İZMİR Konak'ta hurdacılık yapan Ali İhsan Y. (19) ile Hüseyin E. (34) arasında bölge paylaşımı yüzünden kavga çıktı. Hüseyin E'yi göğsünden bıçaklayan Ali İhsan Y, kaçarken bekçi tarafından yakalandı. Hüseyin E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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