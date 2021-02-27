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Haberler İzmir Mavisehir kıyı projesi çalısmaları hızlandı

Mavisehir kıyı projesi çalısmaları hızlandı

Mavisehir kıyı projesi çalısmaları hızlandı

27.2.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mavişehir'de yaşanan taşkınlara son verecek Kıyı Rehabilitasyon Projesi'ni, planlanan tarihten önce tamamlamak için yoğun çalışma yürütüyor. 38,4 milyon liralık yatırımın, Temmuz ayından önce tamamlanması hedefleniyor.
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