İZMİR Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mavişehir'de yaşanan taşkınlara son verecek Kıyı Rehabilitasyon Projesi'ni, planlanan tarihten önce tamamlamak için yoğun çalışma yürütüyor. 38,4 milyon liralık yatırımın, Temmuz ayından önce tamamlanması hedefleniyor.
Mavisehir kıyı projesi çalısmaları hızlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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