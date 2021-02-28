Aliaga Kent Kitaplıgı’nın yeni eseri ‘Tisna-I’

KİTAPSEVERLERE her ay bir kitap hediye eden İzmir Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığı serisinin 14.Yayını "Tisna Antik Kenti'nde İlk Araştırmalar ve Gözlemler"in dağıtımına yarın başlıyor. Arkeoloji dünyasına ışık tutacak 302 sayfalık eser, Tisna'yı ayrıntılarıyla bilim dünyasına tanıtıyor.

DİĞER