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Haberler İzmir Aliaga Kent Kitaplıgı’nın yeni eseri ‘Tisna-I’

’nın yeni eseri ‘-I’

Aliaga Kent Kitaplıgı’nın yeni eseri ‘Tisna-I’

28.2.2021

KİTAPSEVERLERE her ay bir kitap hediye eden İzmir Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığı serisinin 14.Yayını "Tisna Antik Kenti'nde İlk Araştırmalar ve Gözlemler"in dağıtımına yarın başlıyor. Arkeoloji dünyasına ışık tutacak 302 sayfalık eser, Tisna'yı ayrıntılarıyla bilim dünyasına tanıtıyor.
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