Çapkın kocayı akıllı saati ele verdi

İZMİR'DE işadamı T.E.E'nin (46) evliliğini akıllı saati bitirdi! İşadamı T.E.E, eve geldikten sonra akıllı saatini kolundan çıkarıp, salondaki masanın üzerine koydu. Ailesiyle yediği yemeğin ardından tuvalete giden T.E.E, burada cep telefonundaki whatsapp uygulamasından arkadaşıyla mesajlaşmaya başladı.

NASIL ALDATTIĞINI ANLATTI

T.E.E, arkadaşına kendisinin de peşinden koştuğu ancak elde edemediği kadınla nasıl birlikte olduğunu en ince ayrıntısına kadar tek tek yazdı. Tabii bu sırada yazılan mesajlar, salonda masanın üzerinde duran akıllı saate de düşmeye başladı. T.E.E'nin karısı A.E. de üst üste gelen mesajları merak edince olanlar oldu.

ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLEDİ

KARISINI aldattığını kendi ağzıyla itiraf eden işadamı, tuvaletten çıkıp salona geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Karısı tüm mesajları okumuş ve aldatıldığını öğrenmişti. Kocasını evden kovan kadın, ertesi gün boşanma davası açtı. T.E.E. karısına, arkadaşına şaka yaptığını ve kızdırmak için böyle mesajlar yazdığını iddia etse de, eşi onu affetmedi.

'TEKNOLOJİNİN KURBANI OLDU'

İŞADAMININ avukatı Varol Turbay, yaşananların tam bir teknoloji faciası olduğunu söyledi. Turbay, "Müvekkilim, akıllı saatini kolundan çıkardığını unutarak bu büyük hatayı yapmış. Eşi, tüm yazışmaları okuyup, o yazışmaları da kocasının silme ihtimaline karşı kendi telefonuna kaydetmiş" dedi.

■ FATİH ŞENDİL