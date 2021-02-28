Çelik kasa hırsızları kameradan kaçamadı

İZMİR Bayındır'da bir iş hanında çelik kasa ve otomobil çalan şüpheliler, polisin sıkı takibinden kaçamayarak yakalandı. Çalınan çelik kasa, jandarma bölgesinde bulunarak içindeki evraklarla birlikte sahibine teslim edilirken 650 dolar nakit para bulunamadı. Gözaltına alınan Mustafa A. (31), Kenan A. (21) ve Öznur K. (27) mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Mustafa A. ve Kenan A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Öznur K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

■ NADİR UYSAL