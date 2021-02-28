FETÖ operasyonunda 61 şüpheli yakalandı

İZMİR merkezli 47 ilde 24 Şubat günü düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda 103'ü muvazzaf 134 asker ile 14'ü askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 148 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu öğrenilen şüphelilerin mahrem imamlarla görüştükleri öne sürüldü. Haklarında gözaltı kararı verilen 148 şüpheliden 135'i gözaltına alınmıştı. FETÖ operasyonunda 63 şüpheli şahıstan 61 şüphelinin yakalandığı, 1 şüphelinin gözaltı işleminin ise devam ettiği bildirildi.

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