İzmir su kesintisi 28 Şubat Pazar

Su ve elektrik kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de bugün de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugünün su kesintisini paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Şubat Pazar İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY
28.02.2021 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÜÇ EYLÜL
28.02.2021 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ SEYREKLİ, KARAKOVA
28.02.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
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