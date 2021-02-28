  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir su kesintisi 28 Şubat Pazar

su kesintisi 28 Şubat Pazar

bugünün planlı su kesintilerini paylaştı. Bu duyuruya göre 'in kimi ilçelerinde 9 saate varan su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Şubat Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İzmir su kesintisi 28 Şubat Pazar

28.02.2021, 09:06

Su ve elektrik kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de bugün de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugünün su kesintisini paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Şubat Pazar İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY
28.02.2021 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÜÇ EYLÜL
28.02.2021 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ SEYREKLİ, KARAKOVA
28.02.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir su kesintisi 28 Şubat Pazar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.