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İzmir su kesintisi 28 Şubat Pazar

İZSU bugünün planlı su kesintilerini paylaştı. Bu duyuruya göre İzmir'in kimi ilçelerinde 9 saate varan su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Şubat Pazar İzmir su kesintisi detayları...

28.02.2021, 09:06