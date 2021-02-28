Bir ihbarı değerlendiren İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan adrese operasyon düzenledi. Söz konusu adreste kumar oynadıkları, sosyal mesafe kuralını ihlal edip, kapalı alanda tütün mamulleri tükettikleri tespit edilen 2'si kadın 13 kişiye toplam 62 bin 465 lira para cezası kesildi.
Baskın sırasında ele geçirilen materyallere el konulurken; şüphelilerden H.C.G. hakkında 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.
İzmir'de kumar oynayan 2 si kadın 13 kişiye 62 bin 465 lira para cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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