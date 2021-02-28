  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de kumar oynayan 2 si kadın 13 kişiye 62 bin 465 lira para cezası

'de kumar oynayan 2 si kadın 13 kişiye 62 bin 465 lira para cezası

'in ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları, sosyal mesafe kuralını ihlal edip, kapalı alanda tütün mamulleri tükettikleri belirlenen 2'si kadın 13 kişiye toplam 62 bin 465 lira para cezası uygulandı. 1 şüpheli hakkında ise kumara yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

İzmir'de kumar oynayan 2 si kadın 13 kişiye 62 bin 465 lira para cezası
İHA

28.02.2021, 17:47

Bir ihbarı değerlendiren İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan adrese operasyon düzenledi. Söz konusu adreste kumar oynadıkları, sosyal mesafe kuralını ihlal edip, kapalı alanda tütün mamulleri tükettikleri tespit edilen 2'si kadın 13 kişiye toplam 62 bin 465 lira para cezası kesildi.



Baskın sırasında ele geçirilen materyallere el konulurken; şüphelilerden H.C.G. hakkında 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.




haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de kumar oynayan 2 si kadın 13 kişiye 62 bin 465 lira para cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.