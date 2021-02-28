‘Kapora’ tuzağıyla 25 kişiyi dolandırdı

İzmir'de, başkasına ait arsayı değerinin çok altında bir fiyatla internet üzerinden satışa çıkaran kimliği belirsiz kişi, 10 saatte 25 kişiyi 20 ile 90 bin TL arasında kapora alarak dolandırdı. Olay, ertesi gün ilandaki numarayı arayan kişilere dolandırıcının, "Ben dolandırıcıyım. 75 yaşında evsiz bir alkoliğin üzerine banka hesabı açtım. O hesaptan da paraları kendime gönderdim. Beni bulma şansınız yok" demesiyle ortaya çıktı. Şüphelinin mağdurlara gönderdiği tapu ve kimlik fotokopisi üzerinde oynama yapıldığı belirlendi.