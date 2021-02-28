  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir ‘Kapora’ tuzağıyla 25 kişiyi dolandırdı

‘Kapora’ tuzağıyla 25 kişiyi dolandırdı

‘Kapora’ tuzağıyla 25 kişiyi dolandırdı

28.2.2021

İzmir'de, başkasına ait arsayı değerinin çok altında bir fiyatla internet üzerinden satışa çıkaran kimliği belirsiz kişi, 10 saatte 25 kişiyi 20 ile 90 bin TL arasında kapora alarak dolandırdı. Olay, ertesi gün ilandaki numarayı arayan kişilere dolandırıcının, "Ben dolandırıcıyım. 75 yaşında evsiz bir alkoliğin üzerine banka hesabı açtım. O hesaptan da paraları kendime gönderdim. Beni bulma şansınız yok" demesiyle ortaya çıktı. Şüphelinin mağdurlara gönderdiği tapu ve kimlik fotokopisi üzerinde oynama yapıldığı belirlendi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Kapora’ tuzağıyla 25 kişiyi dolandırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.