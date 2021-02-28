Kübra’nın hayalleri yarım kaldı

İzmir'in Konak ilçesinde önceki akşam meydana gelen korkunç kazada bir genç kız yaşamını yitirdi. Bir işyerinde staj yapan lise öğrencisi 19 yaşındaki Kübra Karabaş, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Sadık Bey tramvay durağı önünde yolun karşısına geçmek istedi. Karabaş'a, Balçova yönünden Konak istikametine giden Ö.A'nın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç kız, bu kez de C.Y. yönetimindeki otomobilin altında kalarak metrelerce sürüklendi.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINDA

Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karabaş'ın olay yerin

de yaşamını yitirdiği belirlendi. İki otomobilin sürücüleri polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Hatay Polis Karakolu'na götürüldü. Kızlarını evde beklerken, polislerin açtığı telefonla ölüm haberini alınca yıkılan aile üyeleri, sinir krizi geçirirken genç kızın önümüzdeki Haziran ayında üniversite sınavına gireceği öğrenildi.

■ FATİH ŞENDİL