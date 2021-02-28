İZMİR'İN Urla ilçesi Köyaltı mevkiinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan 'Atıksu Bertaraf Tesisi'nin kurulacağı alan, bölge sakinlerinin tepkisini çekti.
Özbek'te inşası devam eden tesisin atıklarının bırakıldığı dere, birçok deniz türünü barındıran Eğriliman Limanı kenarından denize dökülecek.
Evlere ve denize yakın noktadaki tesis nedeniyle endişe duyan mahalleli, çevreye zarar vereceği gerekçesiyle çalışmaların durdurulmasını istedi.
Urlalılar, Özbek’te kurulan tesise tepkili haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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