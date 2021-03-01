  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Akülü arabanın şarj aletini bile çaldılar

Akülü arabanın şarj aletini bile çaldılar

’ta yaşayan engelli Mustafa Yaşar’ın akülü sandalyesinden şarj aleti ve kablo çalındı. Mağdur olduğunu belirten Yaşar, “Perişan oldum, hiçbir yere çıkamıyorum” dedi.

Akülü arabanın şarj aletini bile çaldılar
İHA

01.03.2021, 11:08

Son dakika... Olay, 24 Şubat Çarşamba günü İzmir'in Konak ilçesine bağlı Lale Mahallesinde meydana geldi. 76 yaşındaki engelli Mustafa Yaşar'ın akülü arabasının şarj aleti ve kablosu kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Hemen polise giden Yaşar, olayla ilgili tutanak tutturdu ancak hırsız ya da hırsızlar henüz bulunamadı. Aküyü şarj edemediği için sandalyesine binemediğini belirten Yaşar, yardım talebinde bulundu.



Yüzde 78 engelli raporu bulunan Mustafa Yaşar, "Bu akülü arabayı bir tanıdığımız hayır yapmak amacıyla bana hediye etti. Ben engelliyim. Bu arabayı kullanıyordum. Akülü arabamın şarj aletini ve kablosunu çaldılar. Kimin çaldığını bilmiyorum. Bu civarda güvenlik kamerası da yok. Polise gittim, tutanak tutuldu. Perişan oldum, hiçbir yere çıkamıyorum. Beni bu olayla bitirdiler. Bana yardımda bulunurlarsa çok mutlu olurum" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akülü arabanın şarj aletini bile çaldılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.