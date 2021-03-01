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Haberler İzmir İzmir'de 42 bin fidan "bal ormanı" için toprakla buluştu

'de 42 bin fidan "" için toprakla buluştu

'in Kavakdere Baraj Gölü etrafında yaklaşık 4 km’lik kıyı şeridi boyunca tesis edilen ’na arıların bal üretimini arttıracak nektar ve polenler barındıran , kekik, , ve bunun gibi çiçekli yapraklı bitki türlerinden toplam 42 bin fidan dikildi.

İzmir'de 42 bin fidan bal ormanı için toprakla buluştu
AA

01.03.2021, 11:32 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021, 11:43

İzmir'in Seferihisar ilçesinde "Bal Ormanı" için ayrılan alana polenli ve nektarlı bitkilerden oluşan 42 bin fidan dikildi.

İzmir Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Seferihisar İlçesi Kavakdere mevkisinde oluşturulan "bal ormanı", arıcılık ve ormancılık gibi iki stratejik öneme sahip kavramı bir araya getirdi.

Kavakdere Baraj Gölü etrafında yaklaşık 4 kilometrelik kıyı şeridi boyunca oluşturulan bal ormanında arıların bal üretimini arttıracak nektar ve polenler barındıran lavanta, kekik, adaçayı, biberiye, akasya ve bunun gibi çiçekli yapraklı bitki türlerinden toplam 42 bin fidan dikildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, bal ormanlarıyla toprağın erozyona karşı korunduğunu ve biyolojik çeşitliliğin arttığını belirtti.

Yöre halkına gelir kaynağı oluşturan bal ormanlarının ülke ekonomisine de büyük bir katkı sağladığını aktaran Derince, "Kurulan bal ormanlarıyla orman köylüleri tekrar arıcılık faaliyetlerine başlarken bal üretiminde de önemli artışlar sağlanıyor. Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü görev alanı içinde oluşturduğumuz 6 bal ormanında şimdiye kadar 200 bin fidanı toprakla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

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