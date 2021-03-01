İzmir'de MHP'den sağlıkçılara teşekkür ziyareti

Sağlıkçılara üzerinde "Kalbimiz Sizinle, İyi varsınız" yazılı bardak hediye eden Başkan Veysel Şahin, "Millet olarak zor günler yaşadığımız bu süreçte fedakarda çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Şahin, tüm sağlık personelinin fedakarca çalıştığını dile getirerek, "MHP olarak salgın sürecini başından bu yana başarılı bir şekilde sürdüren Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Onlar yaklaşık 1 yıldır bizim için koşturuyorlar. Bizler de onlara teşekkür etmek ve bu stresli süreçte bir parça da olsun yüzlerinde tebessüm oluşturmak istedik" diye konuştu.