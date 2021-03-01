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Haberler İzmir İzmir'de tırın altında kalan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

'de tırın altında kalan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

'in ilçesinde tırın altında kalan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Hasarlı kaza sonrası otomobilinden inen genç kadın, tırın hareket etmesi sonucu aracın altında kaldı.

İzmir'de tırın altında kalan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi
AA

01.03.2021, 12:26

Sinem Kuran (45) idaresindeki 35 GB 4539 plakalı otomobil, Akçay Caddesi 6. Sanayi Kavşağı'nda A.K. (65) yönetimindeki 34 DAE 978 plakalı tıra yandan çarptı.

Hasarlı kaza sonrası otomobilinden inen Kuran, tırın hareket etmesi sonucu aracın altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, Sinem Kuran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kuran'ın cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü A.K. gözaltına alındı.

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