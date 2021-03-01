İzmirli Roman gençler Erciyes'te kayak eğitimi aldı

İzmir'de yaşayan 30 Roman gence Kayseri Erciyes'te kayak eğitimi verildi.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç'un girişimi ve İzmir ile Kayseri gençlik spor il müdürlüklerinin çabasıyla "Sıfırdan Zirveye Yolculuk" adlı projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Proje kapsamında İzmir'de yaşayan 30 Roman gencin Kayseri'ye götürüldüğünü vurgulayan Bekle, "İlk defa kar sevinci yaşayan gençlerimiz Erciyes'te antrenörler eşliğinde temel kayak eğitimi aldı. İnşallah bu projenin ikincisine yaz aylarında devam edeceğiz. Çocuklarımızın ilk defa kar sevinci yaşamaları güzel oldu. Gençlerimiz Kayseri'de güzel anılar biriktirdi." ifadelerini kullandı.

Bekle, Kayseri'ye giden gençlerin, spor faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de katıldığını aktardı.

Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç da 30 Roman genci Kayseri Erciyes Kayak Tesislerinde misafir ettikleri için mutlu olduklarını kaydetti.