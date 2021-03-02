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Haberler İzmir İzmir'de şüpheli araçtan 4 kilo sentetik uyuşturucu çıktı

'de şüpheli araçtan 4 kilo sentetik çıktı

'de madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, durdurulan şüpheli bir araçta 4 kilo 250 gram skank maddesi ele geçirildi.

İzmir'de şüpheli araçtan 4 kilo sentetik uyuşturucu çıktı
İHA

02.03.2021, 17:42

İzmir'in Buca ilçesi Gürçeşme Caddesi üzerinde narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Yapılan arama sonucu, araçta gizlenmiş halde 4 kilo 250 gram skunk türü sentetik uyuşturucu bulundu.

Konu ile ilgili 2 kişi yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmak üzere savcılığa sevk edildi.

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