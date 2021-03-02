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İzmir'de şüpheli araçtan 4 kilo sentetik uyuşturucu çıktı

İzmir'de uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, durdurulan şüpheli bir araçta 4 kilo 250 gram skank maddesi ele geçirildi.