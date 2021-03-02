İzmir'in Buca ilçesi Gürçeşme Caddesi üzerinde narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Yapılan arama sonucu, araçta gizlenmiş halde 4 kilo 250 gram skunk türü sentetik uyuşturucu bulundu.
Konu ile ilgili 2 kişi yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmak üzere savcılığa sevk edildi.
İzmir'de şüpheli araçtan 4 kilo sentetik uyuşturucu çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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