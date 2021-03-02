Bu da doktor şiddeti!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Uluğ ailesi, 10 aylık olan bebeklerinin rahatsızlığı için Prof. Dr. Hasan Yüksel'in kliniğine gitti. Birçok kez aynı kliniğe giden ailenin bebeği iyileşmedi. İddiaya göre, geçtiğimiz gün bebeğini tekrar muayeneye götüren baba Çağlar Uluğ, yapılan tedavilerin bir işe yaramadığını ve farklı bir alternatifin denenmesi fikrini ortaya attı.

BABANIN BOĞAZINI SIKTI

Baba Uluğ'un talebi karşısında öfkelenen Prof. Dr. Yüksel, bir anda çılgına döndü. Kendisine küfür etmeye başlayan doktorun tavrı karşısında şoke olan baba, cep telefonuyla maruz kaldığı durumu kayıt altına almaya başladı. Baba Uluğ'un kendisini videoya çektiğini gören Yüksel, bu kez de fiziki şiddete başvurdu. Olay anını anlatan baba, "Bağırarak küfür etti. O anları videoya almak istediğimizde de bana saldırıp boğazımı sıktı" dedi.

DOKTORDAN AÇIKLAMA

Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Hasan Yüksel yaptığı açıklamada, "Baba psikopat birisiydi. Küfür edip bağırdı. Kameraya aldığını görünce telefonunu almak istedim ve arbede yaşandı. Olay sonrası mağduru oynayıp şikayet etmiş" dedi.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

SALDIRI anını telefonuyla kayıt altına alan baba Çağlar Uluğ, görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Görüntülerde doktorun babaya doğru hamleler yaptığı ve araya giren klinik görevlilerinin kendisini sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Sinirlerine hakim olamayan Yüksel'in bir ara eline tahta bir obje aldığı da videoda yer aldı. Saldırıya uğrayan baba yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle kendisi hakkında hukuki yollarla hakkımızı aramaya başladık. Böyle doktorlar istemiyoruz" dedi.