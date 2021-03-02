Felaketlerle sallanan İzmir’e meteor da düştü

İZMİR'DE geçtiğimiz aylarda yaşanan deprem, tsunami ve sel felaketlerinden sonra "bir tek meteor düşmedi" sözü gerçek oldu.

Art arda felaketler yaşayan İzmir'e bu kez meteor düştü. Görüntülerde meteorun atmosfere girdiği anda söndüğü görüldü.