İZMİR'DE geçtiğimiz aylarda yaşanan deprem, tsunami ve sel felaketlerinden sonra "bir tek meteor düşmedi" sözü gerçek oldu.
Art arda felaketler yaşayan İzmir'e bu kez meteor düştü. Görüntülerde meteorun atmosfere girdiği anda söndüğü görüldü.
İZMİR'DE geçtiğimiz aylarda yaşanan deprem, tsunami ve sel felaketlerinden sonra "bir tek meteor düşmedi" sözü gerçek oldu.
Art arda felaketler yaşayan İzmir'e bu kez meteor düştü. Görüntülerde meteorun atmosfere girdiği anda söndüğü görüldü.
Felaketlerle sallanan İzmir’e meteor da düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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