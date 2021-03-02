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Haberler İzmir Felaketlerle sallanan İzmir’e meteor da düştü

Felaketlerle sallanan ’e da düştü

Felaketlerle sallanan İzmir’e meteor da düştü

2.3.2021

İZMİR'DE geçtiğimiz aylarda yaşanan deprem, tsunami ve sel felaketlerinden sonra "bir tek meteor düşmedi" sözü gerçek oldu.

Art arda felaketler yaşayan İzmir'e bu kez meteor düştü. Görüntülerde meteorun atmosfere girdiği anda söndüğü görüldü.

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