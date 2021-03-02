İzmir için yeni kararlar! Vali Köşger duyurdu

İzmir'de normalleşme adımları dün akşam belli oldu. Buna göre İzmir'de pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek. Kafeler ve restoranlar 07.00-19.00 arasında hizmet verecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlaması da kaldığı yerden sürecek. Liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak. Yüz yüze eğitime geçiş bir süre ertelenecek. Düğün ve nikah merasimleri ise 50 kişiyi geçmeyecek. Bunun yanında bugün ilave bazı kararlar alındı.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamalar sonrası 2 Mart itibari ile kademeli normalleşmeye geçilirken İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, alınan ilave kararları duyurdu.

Köşger'in açıklaması şöyle; İl Hıfzıssıhha Kurulumuzca ülke genelinde yapılan uygulamalara ilaveten ilimizde;

-Farklılaştırılmış mesai uygulamasının önceden olduğu gibi uygulanmasına

-Hamilelerin 24.haftadan itibaren idari izinli sayılmasına

-Cenaze namazlarının mezarlıklarda kılınma mecburiyetinin kaldırılmasına

-Rehavete kapılmamayı teminen denetimlerin sıkılaştırılarak devamına karar verilmiştir.

İzmir neden yüksek riskli iller arasında kaldı?

İzmir'de kontrollü normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? İzmir'de risk durumu ne? İşte yeni normalde merak edilenler...