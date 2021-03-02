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Haberler İzmir İzmir'de 1 haftada uyuşturucu operasyonlarına 15 tutuklama

'de 1 haftada uyuşturucu operasyonlarına 15 tutuklama

'de son bir hafta içinde polis ekiplerince düzenlenen ve uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 50 kişiden 15'i tutuklandı.

İzmir'de 1 haftada uyuşturucu operasyonlarına 15 tutuklama
DHA

02.03.2021, 19:09

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.




Bu kapsamda 22 Şubat- 28 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulamalar ve düzenlenen operasyonlarda, 232 gram esrar- skank, 24 kök kenevir, 7 gram kokain, 91 gram sentetik kannabinoid, 91 gram metanfetamin, 39 ecstacy, 13 bin 52 sentetik hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 465 TL, tabanca, tüfek ile şarjör ve 17 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 50 şüpheliden 15'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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