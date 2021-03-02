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'de çatı katında çıkan korkuttu

'in ilçesinde, 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de çatı katında çıkan yangın korkuttu
DHA

02.03.2021, 23:40

Yangın, saat 21.30 sıralarında Irmak Mahallesi 35 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı. İddiaya göre, Mustafa ve Sıdıka Akalın çiftinin yaşadığı evden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangın sırasında evde olan çiftin yardımına aynı apartmanın 2'nci katında yaşayan oğulları yetişti, anne ve babasını evden çıkardı. Bölgeye ulaşan polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri ise merdivenli araçla yoğun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerce bölgede soğutma çalışması yapılırken ev kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekiplerince ayakta tedavisi yapılan, Akalın çiftinin durumun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle panik yaşadıklarını belirten Merve Oğuz, "Fırında çalışıyorum, dışarıya çıktığımda etrafı duman kaplamıştı hiçbir şey gözükmüyordu. Sonra bir anda alevler çıkmaya başladı ve herkes bağırış içerisindeydi. Bir anda yükseldi hepimiz çok kötü olduk. Yaşlı çift varmış ama ben görmedim" dedi.

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