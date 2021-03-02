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Haberler İzmir İzmir'de lastik botta sürüklenen 23 sığınmacı kurtarıldı

'de lastik botta sürüklenen 23 sığınmacı kurtarıldı

'in ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle 23 sığınmacı lastik botta sürüklendi. Sığınmacılar, işlemleri için Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'de lastik botta sürüklenen 23 sığınmacı kurtarıldı

02.03.2021, 08:31

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle 23 sığınmacı lastik botta sürüklendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında motoru arızalanan lastik botun sürüklenmesi nedeniyle sığınmacılar yardım talep etti.

Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik botu 23 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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